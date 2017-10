«Radar»: keegi ei tea, kui palju vastsündinuid satub narkovõõrutusravile

Väike tüdruk, kes oma ema süles pudelist piimasegu joob, on ühe kuu vanune. Nimetame teda Kelliks, kuigi tegelikult ei ole see tema pärisnimi. Kelli näeb välja nagu tavaline beebi, ta tunneb ennast ema süles hästi ja turvaliselt. Teda vaadates ei oska aimatagi, et just ema tõttu tüdruk siin haiglas on. Kelli ema on narkomaan. Ja väikesel beebil on ema tõttu parasjagu käsil võõrutusravi.

Eestis puudub statistika selle kohta, kui palju sünnib ühes aastas beebisid, kellel on võõrutusnähud. Tallinna Lastehaiglasse jõuab igal aastal ravile 10-15 beebit, kes peavad kohe sündides asuma võõrutusravile. Haiglas tegeleb nendega Merle Paluste. Ta on siin arstina töötanud 30 aastat, tema tööpost on vastsündinute ja imikute osakonnas.

«Meile satuvad need lapsed, kelle võõrutussündroom hakkab esimestel elupäevadel,» räägib Paluste.

«Mul oli poiss-sõber ja oli seltskond, kellega suhtlesime. Me sõitsime autos ja suitsetasime kanepit. Nendega proovisin ka amfetamiini,» räägib narkomaanist ema Natalja.

Selle noormehega läks Natalja lahku, kuid tutvus samas seltskonnas uue poisiga ja jätkus sama käitumismudel.

«Tema pakkus mulle proovida heroiini. Ühe korra ma proovisin ja ma mäletan, et mul oli halb olla. Kuid ma ei tea miks, kuid see meeldis mulle. Kohe tekkis soov seda tihedamini tarvitada. Kui raha oli, kulutasin seda alati uimastitele,» meenutab Natalja.

Kui raha narkootikumideks ei olnud, tähendas see seda, et naisel tekkisid võõrutusnähud. Nüüd aga on samad võõrutusnähud Natalja pisikesel kuuvanusel tütrel. Paluste sõnab, et peaaegu kõik lapsed, kelle ema on raseduse vältel kasutanud narkootikume või on metadoon-asendusravil, sünnivad võõrutusnähtudega. Ja need võõrutusnähud on samasugused nagu emal endal.

«Lapsed on hästi rahutud, meie näeme eelkõige alguses rahutust kuni krampideni välja. Lihaskrambid, värinad jalgades, mis on valulikud. Sageli ei saa nad söömisega hakkama, neil on kõhulahtisus, võib olla palavik, hingeldus. Sellised tõelised nii emotsionaalsed kui füüsilised vaevused on lapsel. See rahutus väljendubki selles, et ta magab kuskil peale toitmist tund aega ja tal on pidevalt halb olla ja ta pidevalt nutab,» selgitab Paluste.

Terved beebid söövad harilikult 4-5 tunni tagant. Suurema osa ööpäevast vastsündinu magab. Kõik need, kes on hoolitsenud vastsündinud eest, teavad kui vaevarikas on pidevalt magamata oma beebi eest hoolitseda. Võõrutusnähtudega võitlevate beebide eest hoolitsemine on aga veel keerulisem.

«Need lapsed on tegelikult sellised, kes vajavad väga rahu, nad ei taha, et neid kussutatakse, raputatakse. Nad tahavad, et nad oleksid rahulikult voodis, nad tahavad sagedast toitmist, 1,5-2 tunni tagant, sest nad ei suuda pikalt magada ning nad ei suuda ka korralikult imeda,» räägib Paluste.

Siinkohal meenutab Paluste kõige hullemat juhtumit oma arstipraktika jooksul.

Narkosõltuvuses beebide võõrutusravi kestab kuni kuus nädalat. Raviks on rahustid ja opioidid. Kogused on iga lapse puhul erinevad.