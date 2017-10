Politsei otsib kahte narkokurjategijat

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo palub abi 1980. aastal sündinud Romani ja 1979. aastal sündinud Vadimi asukoha väljaselgitamisel. Narkokuriteos süüdimõistetud mehed hoiduvad kõrvale neile määratud karistuse täitmisest. Mehed on rikkunud käitumiskontrollinõudeid ning nad ei ole ilmunud kohtuistungitele.



Politsei palub kõigil, kes on mehi näinud või kellel on infot nende asukoha kohta, anda sellest teada infotelefonil 612 3000 või hädaabinumbril 112.