Narva politsei otsib 41-aastast Alekseid

Narva politsei palub kaasabi, et selgitada välja 41-aastase Aleksei asukoht.

Mees lahkus oma kodust Narva linnas 1. oktoobri hommikul ja pole tänaseni naasnud. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud, mistõttu ei ole võimalik temaga kontakti saada.

Politsei on suhelnud Aleksei lähedastega ning kontrollinud kõikvõimalikke kohti, kus mees liikuda võiks, ent seni paraku tulutult. Olemasoleva informatsiooni põhjal võib ta liikuda Pähklimäe, A.Daumani või Kangelaste tänava piirkonnas.

Aleksei on ligikaudu 178 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja tema liikumine on tervislikel põhjustel raskendatud. Lahkudes kandis ta musta jopet ja musti pükse ning jalatseid. Mehel on raskusi kõndimisega, mistõttu kasutab ta liikumiseks tugiaparaati.

Politsei palub kõigil, kes on Alekseid pärast 1. oktoobrit näinud või omavad infot, mis võiks kaasa aidata tema leidmisele, sellest teada anda hädaabinumbril 112.