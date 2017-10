Endine minister asus tööle kommunikatsioonibüroos

Rannar Vassiljev kommenteeris pressiteate vahendusel, et on nii avalikus kui erasektoris mõistnud, et paljud probleemid riigi ja ettevõtete vahel saavad alguse sellest, et üksteist ei mõisteta, mistõttu kannatab ka omavaheline suhtlus.

«Just suhtlusbarjääride ületamisel näengi enda peamist rolli valitsussuhete nõustajana,» ütles Rannar Vassiljev.

Samal ajal on Vassiljev Rakvere linnavolikogu liige ja kandideerib ka seekordsetel kohalike omavalitsuste valimistel Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas.

Rannar Vassiljev juhtis aastatel 2005-2010 abilinnapea ja linnapeana Rakvere linna, oli rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehena riigikogu 12. kooseisu liige ning 2015 aastal tervise- ja tööminister. Aastatel 2016-17 juhtis eratervishoiu ettevõtet Viru Haigla.

Miltton Nordics on Eesti juhtiv valitsussuhete agentuur, mille partnerid on endine Reformierakonna peasekretär ja Riigikogu liige Martin Kukk, IRLi endine kommunikatsioonijuht Gerrit Mäesalu ning pikaaegne Reformierakonna kampaaniameister Annika Arras. Agentuur kuulub Miltton Gruppi, kuhu ühtlasi kuuluvad valitsussuhetega tegelevad agentuurid Soomes, Rootsis ja Brüsselis.