Fotod: Tallink käivitas Muuga-Vuosaari kaubaliini

Tallinki kaubalaev Sea Wind, mis on seni kasutanud Tallinna Vanasadamat, alustas liiklemist Muugalt Transiidikeskus ASi terminalist.

Muudatusega suundub linnasüdamest iga-aastaselt välja enam kui 40 000 raskeveokit, teatas Tallink. Igapäevaselt hakkab kesklinnas liikuba nelja kilomeetri ulatuses vähem haagistega veokeid.

152 meetri pikkune Sea Wind mahutab kilomeetri ulatuses veokeid. Laev teeb päevas kaks regulaarreisi. Võrreldes Tallinna kesklinnas asuva sadamaga jõuab Muugale peamistelt maanteedelt, sealhulgas Via Balticalt Tallinna ringtee kaudu oluliselt kiiremini.

Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavam kaubasadam, mis asub vahetult Tallinna lähedal, kesklinnast 16 kilomeetri kaugusel. Muugal asub 29 kaid, neist kolm on ehitatud ro-ro tüüpi laevadele. Viimane ro-ro-tüüpi laevaliin Muugalt lõpetas tegevuse 2011. aastal.

AS Tallink Grupile kuulub 16 laeva, firma sõidab Tallinki ja Silja Line'i kaubamärkide all kuuel erineval laevaliinil. Ettevõttes töötab ligi 7000 inimest ning see teenindab aastas 9,5 miljonit reisijat. Tallinki kaubavedude maht kasvas möödunud aastal võrreldes eelnevaga 6,5 protsenti 328 000 ühikuni.