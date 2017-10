Kaks korduvalt karistatud taotlejat ei saa Eesti kodakondsust

Esimest taotlejat on kolmel korral karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning aastatel 2002–2017 on ta toime pannud 18 väärtegu, edastas valitsuse pressiesindaja. Taotleja karistatus ei ole kustunud.

Teist taotlejat on kahel korral karistatud tahtlikult toimepandud kuritegude eest ning aastatel 2004–2014 on ta toime pannud 15 väärtegu. Taotleja karistatuse kustumisest on siseministeeriumi hinnangul möödunud liialt vähe aega.