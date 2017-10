Risti koguduse õpetaja kaitses kooseluseadust, peapiiskop on nördinud

Eilne telesaade keskendus sedakorda kooseluseadusele. Nagu ikka, olid kohal nii samasooliste kooselu toetajad kui vastased. Sotsiaalmeedia postituste põhjal sai kõige enam tähelepanu Risti koguduse õpetaja väljaütlemine, milles ta avaldas geidele toetust.

«Ka mina olen kirikuõpetaja ja ma küll julgen öelda, et ma võtan jumalat väga tõsiselt. Ja see on see põhjus, miks ma täna siin saates olen. Ja see on see põhjus, miks ma läbi aastate olen seisnud geide eest,» ütles Laats saates.

Ta lisas, et tema tunneb jumalat halastajana, kes tahab, et inimesed oleksid harmoonias ja et puuduksid kõikvõimalikud lõhed. «Kui ma mõtlesin sellele, milliseid inimesi on Jeesus kõrvale tõrjunud- sest minu jaoks on jumal saanud inimeseks Jeesusest -, siis ta on tauninud ainult neid, kes peavad ennast teistest paremaks, normaalseks ja õigeks. Ja neile, kes on teistsugused ja ühiskonna poolt kehvaks peetud, on ta sirutanud käe.»

Seejärel pöördus Laats samuti saates olnud EKRE parlamendisaadiku Jaak Madisoni poole. Teatavasti on just EKRE see, kes tahab kooseluseaduse tühistamist. «Ma vaatan juba tund aega teile silma ja püüan mõista - miks te seda teete? See on halastamatu. See on läbinisti halastamatu,» ütles Laats.

Ta märkis, et lisas kogudusetööle töötab ta hingehoidjana Tallinna lastehaiglas, kus näeb päevast-päeva katkiseid ja valusaid olukordi. «Sellega, mida te praegu teete, teete te haiget väga paljudele,» ütles Laats otsesaates Madisonile.

Kuid veel enne seda oli saates Annika Laatsi ja EELK Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Arne Hiobi minidebatt, mille alguses küsis saatejuht Urmas Vaino, kas samasoolistel paaridel peaks olema õigus ühisele riiklikule registreerimisele.

«Jah, ma arvan, et neil peaks see olema,» vastas Laats.

Hiob: «See on vale. Toimub abielumõiste hägustamine. Meie ei ole abielu välja mõelnud ja pigem on nii, et kui me oleme praegu Euroopa Liidu eesistujamaa, siis oleks meil võimalik anda kogu Euroopale ja maailmale viisakas vormis kindel positiivne noot, et seal on nende asjadega liiga kaugele mindud ja võiks hakata mõningaid asju ümber muutma».

Laats vaidles sellele vastu. «Mul on erakordselt kahju, kui neid asju hakatakse praegu ümber muutma. See näeb minu jaoks välja nõndamoodi, nagu võib-olla Nõukogude ajal anti vasakukäelisele lapsele ühel hetkel luba, et nüüd võib ta hakata vasaku käega kirjutama, enam ei pea parema käega seda pliiatsit hoidma ja joonistama. Ja siis mõeldakse ümber, et ei-ei, see on normist kõrvalekaldumine ja nii ei kõlba. Ja me oleme selle ukse, mis meil on Eestis äsja paotunud, lihtsalt nende inimeste ees uuesti kinni [löömas - toim].»