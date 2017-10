Moelooja Kristian Steinberg: Iluideaale loovad inimesed, kes ei võta vastutust

Arter käis maailmas ammu nime teinud, kuid Eestis veel vähe tuntud disaineril tema Londoni kodus külas ja uuris asja lähemalt. Mis meid tapab? Kes on inimese suurim vaenlane? Kristiani sõnul saavad moes kokku kõik maailma rütmid ning kui loomingul pole midagi öelda, võiks olla parem vait.

-Enamik sinust kirjutatud lugusid nii Eesti kui ka muu maailma ajakirjanduses sisaldavad ohtralt kuulsaid nimesid – staare ja kroonitud päid, keda oled riietanud, ning moemaailma tipptegijaid, kelle juures töötanud. On see oluline ka sinu enda silmis?

Pinnapealsetes intervjuudes seda teemat alati puudutatakse, ehkki minu silmis ei mängi see tegelikult mitte mingit rolli. Sa peaaegu pead rääkima, kuidas oli töötada Alexander McQueeniga või luua Kyle Minogue’le. Name dropping ei ole tegelikult üldse tähtis ja ise kuulsustega suheldes eelistan ma unustada, et keegi on kuulus. Ta on ka inimene.

Kui inimesed hakkaksid minu loomingut nähes tomateid pilduma, oleksin ma väga rahul.

Kuulsus on pigem segaja, mis ei lase asja sisule keskenduda. Ja inimesele endale võib see muutuda destruktiivseks punktist, mis hakkab piirama tema vabadust luua midagi täiesti uut ja võtta riske.

Mind ajab naerma, et ma just lõpetasin pintsaku tegemise, mis läheb Theresa May vahakuju selga. Ka Eesti visiidil kandis ta minu pintsakut, kuid minu jaoks on ta lihtsalt inimene, kellel on pikad jalad, väga lühike ülakeha ja kes käies tõstab õlgu veidi liiga kõrgele.

Nimed muutuvad oluliseks siis, kui sul on tõesti eriline koostöö mõne artistiga ning te loote midagi koos. Ma poleks nii huvitatud sellest, et keegi lihtsalt kannab midagi, mida mina olen kavandanud. Florence Welch on näiteks naisterahvas, keda ma väga hea meelega riietaksin, aga ma tahaks teda kohata, tundma õppida ja tema muusikat, stiili ja isiksust arvesse võttes disainida midagi just talle. Sellisel juhul on asjal mingi point ja koostöö vääriks mainimist. Aga niisama name dropping… jah, see müüb, aga minu silmis ei oma see väärtust.

«Ma ei vaja jah-ütlejaid!» teatab Kristian Steinberg. Moedisainer ei otsi mugavust, vastupidi – paigalseis on tema suurim hirm. / Eero Vabamägi / London

- Moemaailm siiski sõidab kuulsuste seljas ja kunagi ei juhtu kogemata, et üks või teine staar kannab punase vaibal just SELLE disaineri loomingut.

Ei-ei, juhuslikku pole siin midagi! See on konkreetne tööstus, kus mängivad rolli suured-suured rahasummad. Seal on kohutav poliitika ja see on kõik ainult äri, puhtalt PR meedium. Selles masinavärgis ei ole inimese või isiksusega midagi tegemist. Ilmselge, et kui keegi kannab punasel vaibal sinu kleiti, saab see olema mitmes ajakirjas. Teatud hulk inimesi vaatab seda, märkab su nime ning hakkab rohkem tahtma sinu disaini. Tavaline töövahend, mida oleks vale eraldi saavutuseks lugeda. Näiteks minu stilist, kes tuleb Tallinnasse show’le appi, riietab igapäevaselt kuulsusi Los Angeleses, ja tema ütleb, et see on kohutav töö!