Kirikust välja visatud geikristlane: kui Risti õpetaja ametisse jääb, on EELK arenenud

EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats avaldas eile õhtul otse-eetris olnud saates «Suud puhtaks» toetust geidele ja kooseluseadusele. Peapiiskop Urmas Viilma teatas seepeale sotsiaalmeedias, et temale jääb mõistmatuks, kuidas on üks EELK vaimulik valmis avalikult kiriku seisukohtadega vastanduma.

Nurk tagandati vaimuliku ametist seitsme aasta eest kirikuvalitsuse tagaselja langetatud otsusega vahetult pärast seda, kui levis kuuldus homoseksuaalseid kristlasi liitva geikristlaste kogu asutamisest.

«Kui nüüd õpetaja Laats jääb ametisse, siis on tohutu suur edasiminek toimunud kirikus demokraatia suunas,» sõnas Nurk ja avaldas lootust, et kirik otsustab õpetaja Saartsi siiski ametisse jätta.

Peapiiskopi avaldust kommenteerides sõnas Nurk, et see on püsinud muutumatuna aastaid ja oli sama ka eelmisel peapiiskopil.

Telesaadet kommenteerides jätkus Nurgal kriitikanooli ka EELK Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Arne Hiobi suunas. Nurk heitis Hiobile ette olulistes teoloogilistest küsimustes vassimist ja pidas jaburaks abiõpetaja nägemust sellest, et Eestil tuleks kooseluseadus tühistada ning alustada uuesti sellest kohast, kust eksiteele mindi. «Minule selle peale tekkis kohe mõte, et siis oleks kohe parem ISIS-s ja Taliban siia tegutsema lasta. Teatud riikides on sellised ajas tagasi minemised ja taaskäivitamised,» ütles ta.

Konservatiividele tuleb Nurga meelest siiski tänulik olla, sest nad on LGBT kogukonnale teinud suure teene ja võrdse kohtlemise vastu võideldes algatanud ühiskonnas debati.