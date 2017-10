Moonika Batrakova keeldus kohtus ütluste andmisest

«Kasutan oma põhiseaduslikku õigust ja ei soovi ütluseid anda,» lausus Batrakova. Samamoodi oli ta käitunud ka kohtueelsel menetlusel.

Kohtualuse ehitusärimehe Aivar Tuulbergi kaitsja vandeadvokaat Indrek Leppik ütles, et süüdistusaktis pole ühtegi viidet antud tunnistajale ja seetõttu ei olekski olnud vajalik tema kuulamine.

Prokurör vaidles sellele vastu, märkides, et Batrakova on siiski süüdistuses mainitud, näiteks on Tuulberg linnavõimuga kontakti otsides suhelnud Batrakovaga.

Kultuurikatla nõukogu esimees: info pakkuja esitatud valeandmete kohta tuli Savisaarelt

Tallinna ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher meenutas Savisaare protsessil tunnistusi andes, et sai Kultuurikatla nõukogu esimehena just Savisaarelt info selle kohta, et parimaks tunnistatud pakkuja on esitanud valeandmeid.

Vaher rääkis, et sai Savisaarelt kõne 2014. aastal, milles linnapea andis teada, et talle teadaolevalt on üks pakkuja esitanud valeandmeid. «Loomulikult edastasin selle info Kultuurikatla toonasele juhatuse esimehele Väino Sarnetile,» rääkis Vaher, rõhutades, et Savisaare kõne oli pelgalt informeeriv ja mingite korralduste saamist ta ei mäleta.

Küsimusele, kuidas Vaher suhtus Savisaare kõnesse, märkis Vaher, et võttis seda kui tavalist info edastust, mida tuleb kontrollida. «Oleks abilinnapea pöördunud, mõni kolleeg helistanud või ajakirjanik andnud vihje, oleksin seda ikkagi kontrollinud,» märkis Vaher.

Kultuurikatla hanke võitis esmalt Riito Ehitus, kelle hinnapakkumine oli aga ebapädevalt väike ja ettevõte langes välja. Seejärel tunnistati parimaks Antifire Tuleohutuslahenduste OÜ ja Tafrixi ühispakkumus. Selle peale tegi kaebuse ärimees Aivar Tuulbergi ettevõte Astlanda Ehitus, mille tulemusena kõrvaldatigi Antifire pakkumus ja võitjaks kuulutati Astlanda Ehitus. Nimelt selgus, et Tafrixi esitatud referentsid ei vastanud konkursil kehtestatud nõuetele.

Süüdistus käsitleb Tuulbergi firma võitu Kultuurikatla hankel ebaseadusliku soodustusena, mida Savisaar vastutasuks altmäemaksu eest ärimehele võimaldas.