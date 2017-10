Video ja galerii: president pidas õpilastele kõne ja innustas noori valima minema

Enne valimist andis Kaljulaid noortele ka 45 minuti pikkuse ühiskonnaõpetuse tunni. Et tänavu on valimisõigus antud ka 16-aastastele, siis jagas president noorukitele ka nõuandeid, mille järgi ja kuidas otsustada, kellele anda oma hääl.



«Tehke endale selgeks, kes on kandidaadid, mille eest nad seisavad, ning kas nende põhimõtted lähevad teie omadega kokku. Oluline on valida end esindama inimene, kes käituks erinevates situatsioonides teie moodi ning kes seisab kogukonna huvide eest,» lausus riigipea noori hääletama kutsudes.

Kaljulaid märkis, et muidugi tuleb valida eelkõige selle järgi, milline programm ja ideoloogia on enda südamele ja maailmavaatele kõige lähedasem. Ent alati tuleks mõelda ka nii, et kui oleksid keegi teine, siis kas ka siis poliitikute valimislubadused oleksid olulised. Kui täna oled noor, kes tahab rulaparki, aga homme vanur, kellele vanadekoduakendest tuul peale puhub, tõi president näiteks.

Gümnasistid said ka ise võimaluse presidendile küsimusi esitada. Noori huvitasid teemad seinast seina. Arutleti olukorra üle Kataloonias ja jutuks tuli ka Hannes Võrno kriitika presidendi seenelkäigu kostüümi pihta. Viimase peale ei osanud Kaljulaid öelda muud, kui tõdeda, et eelistab Anu Saagimi, kes kiitis presidendi garderoobi, maitset Võrno omale.



Kaljulaid tõdes, et inmeste huvi tähtsate riigipeade garderoobi ja tegemise vastu on õigustatud, aga see huvi peaks laienema ka meesoost poliitikute riietusele. «Arutletakse küll selle üle, et kuidas minule kleit selga istub, aga peaministri ülikonnad?,» küsis Kaljulaid.

Kui ühiskonnaõpetuse tund läbi ja õhinal rahvas aulast välja jooksis, sai valimiste üle arutatud ka noortega. Nii mõnigi tõdes, et ei ole varem valimiste peale väga palju mõelnud, ent viimasel ajal on see huvi tekkinud. Üks neiu sai ka Kaljulaidi kõnest mõtteid ja indu, et valimistest osa võtta ja ka asjalikke näpunäiteid, kuidas ikkagi enda jaoks sobilik valik langetada.

Oli ka neid, kes teavad, et lähevad valima, aga kelle kasuks – seda veel ei tea. Noormees rääkis, et küllap saab otsuse langetamisel nõu peetud ka perekonna ja sõpradega. Kedagi sellist, kes kohe mingil juhul valima ei lähe, ette ei sattunud. Segadus, mis noorte inimeste peas seoses valimistega on, paistis olevat küllaltki sarnanae sellele, mida tunnevad ka vanemad ja juba kordi valimas käinud inimesed.