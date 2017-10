Pagulaskeskustes viibib kokku 52 inimest

​Vao majutuskeskuses elab praegu 36 inimest, 32 neist on varjupaigataotlejad ja 4 juba elamisloa saanud pagulased, selgub valitsuse veebilehelt. Lapsi on keskuses 13 ja naisi kaheksa, peresid elab varjupaigakeskuses seitse. Vao keskuses on 11 riigist pärit inimesi. Kõige rohkem on Vao keskuses Gruusiast, Sri Lankalt, Ukraina ja Albaaniast pärit inimesi.

Vägeva majutuskeskuses elab 16 inimest, lapsi on keskuses kaheksa ning peresid elab varjupaigakeskuses neli. Keskuse elanikud on pärit Ukrainast ja Iraagist.

Septembri alguse seisuga viibis Vao ja Vägeva pagulaskeskustes kokku 55 inimest.