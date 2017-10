Uued tuuled Kaitseväes: suurem toiduraha ja üle tuhande uue ajateenija

«Vabatahtlikuna asus seekord oma kohustust riigi ees täitma 40,2 protsenti noormehi, mis on aastate jooksul seni suurim osakaal,» ütles Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae.

Ajateenistusest saavad kutsealused hulgaliselt uusi teadmisi ja oskusi ning meeskonnatöö kogemusi. Kohustus täidetud, on neil Pae sõnul seejärel hõlbus planeerida oma õpinguid, edasist elu ja karjääri. «Mida rohkem vabatahtlikke, seda edukam ja motiveeritum väljaõpe. Need noored on ka järgmise aasta õppekogunemise Siil põhijõud,» lisas ta.

Üle 600 noormehe alustas väljaõpet 1. jalaväebrigaadis. Peaaegu 380 kutsealust suundus 2. jalaväebrigaadi.

Valdav osa ajateenistust alustanud noortest on põhi- ja keskharidusega. Kaheksakuulise väljaõppe järel saavad neist väeosade reakoosseisu liikmed.

Välisriikidest saabunud kutsealuseid oli selles kutsumises 16, neist enim Soomest.

Aastat tervikuna kokku võttes asus tänavu ajateenistusse 3430 noort, nende seas vabatahtlikuna 34 neidu.

Järgmine kord kutsub Kaitseressursside Amet noormehi ja neide ajateenistusse 2018. aasta esimesel nädalal.

Toiduraha suureneb

Ühtlasi tõuseb ajateenijate toiduraha päevamäär kaks eurot ning kaitseväelaste välitoitlustuse päevaraha suureneb umbes kolmandiku võrra.

«Päevamäärad kehtestati viis aastat tagasi. Tänaseks on muutunud nii toiduainete hinnad kui ka toitlustamise põhimõtted. Seetõttu peame kaitseväelaste toitlustamist kaasajastama,» märkis kaitseminister Jüri Luik.

Ajateenijate toiduraha kasvab 5,55 eurolt 7,55-le päevas.

Välitoitlustuse – mida saavad lisaks ajateenijatele ka tegevväelased ja reservväelased – toitlustamise päevaraha määra tõstetakse 35 protsendilt 70-le.

Määruseid hakatakse rakendama tagasiulatuvalt alates käesoleva aasta 25. septembrist.

Muudatusega kaasnevad täiendavad kulud summas 0,3 miljonit eurot aastas on planeeritud Kaitseväe eelarvesse.