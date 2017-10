Lastekaitsjad: kõik eraldamisjuhtumid on tagasipööratavad

Oma igapäevatöös tuleb lastekaitsega tegelevate inimestel sageli kokku puutuda juhtumitega, mis on seotud vanemate sõltuvuskäitumisega. Kuigi vanematele pakutakse igakülgset abi enda kokku võtmisel, ei ole kõik sellest valmis kinni haarama. Esineb isegi juhtumeid, kus vanem keeldub nõustaja juurde minemast isegi siis, kui lastekaitsetöötaja teda sinna käe kõrval viia püüab. Sellistel juhtudel, kui vanema abiotsimine jääbki vaid tühjadeks lubadusteks, tuleb lastekaitsjal laps pere juurest eraldada.

Need otsused ei sünni kergelt. Selleks, et laps pere juurest püsivalt eemaldada eraldada, tuleb lastekaitsetöötajal kohtule tõestada, et kõiki teisi variante on juba tulemusteta proovitud. Ka neil juhtudel uuritakse esmalt võimalust laps mõne lähisugulase hoole alla paigutada. Sageli on vanavanemad valmis lapsi kasvatama ja nende eest hoolitsema..

Kui lapse paigutamine lähisugulaste juurde mingil põhjusel võimalik ei ole, leitakse talle koht asenduskodus või hooldusperes. Ent isegi sellistel juhtudel ei tähenda see, et lapse kontakt oma perekonnaga katkeks ja otsus oleks lõplik.

«Teate, lapsed ei öelnud mulle ukse peale tere, vaid uurisid värisedes, kas ma nüüd viingi nad lastekodusse ära.»

Asenduskodule ei tasuks mõelda kui karistusele. Keila SOS Lasteküla juhataja Indrek Juss selgitab, et väga paljude inimeste kujutluses on asenduskodu väga range korraga paik, kus puudub igasugune kodusoojus. Tegelikkus on Jussi sõnu vastupidine. Ta meenutab üht asenduskodu last, kes tundis heameelt selle üle, et tal nüüd ühe ema asemel on kaks.

Samuti ei vasta tõele, et asenduskodusse sattunud laps enam oma vanematega kokku ei puutu. Jussi sõnul on asenduskodu põhieesmärgiks lapsele tuttava võrgustiku säilitamine. Seepärast käivad vanemad lastel külas ja vastupidu. Ühtlasi teevad Lasteküla eksperdid tööd nii lapse kui vanematega.

Pered võivad taas kokku saada

Nii Juss kui Sotsiaalkindlustameti lastekaitse osakonna Lõuna piirkonna juht Birgit Siigur kinnitavad, et asjaolude muutumise korral on kõik pere juurest eraldamise protsessid on tagasipööratavad.

​«Meil on olnud juhtumeid, kus oleme koos lastekaitsega teinud vanematele ettepaneku, et olete nüüd järje peale saanud ja võiks teha kohtule taotluse vanemlike õiguste taastamiseks,» räägib Juss. Samas nendib ta, et need juhtumid on harvad. «Tavaelu on ikkagi see, et laps kasvab siin meie juures ja vanematega käiakse regulaarselt vastastikku külas.»

Oluline on vahet teha ka sellel, kas laps eraldatakse pere juurest pikema protsessi tulemusena (st perega on tehtud tööd, pakutud vajalikke teenuseid, mis ei ole peret aidanud ja soovitud lahendusteni viinud) või ajutiselt, näiteks hädaohu tõttu. Lastekaitsetöötaja võib kohtumääruseta lapse vanematest eraldada kuni 72 tunniks. Kui see on piisav aeg lapse heaolu tagamiseks, saab laps naasta oma vanemate juurde. Pikemaks kui 72 tunniks lapse perest eraldamise otsuse pädevus on kohtul, mis tähendab, et vajadusel peab lastekaitsetöötaja pöörduma avaldusega kohtusse.