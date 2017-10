Kliendikaardina kasutatud ID-kaart võib ootamatult lukustuda

«Inimene püüdis ID-kaardi abil dokumenti digiallkirjastada. Vajalik tarkvara oli arvutis olemas ja varem oli kaart töötanud laitmatult. Äkki ilmus ekraanile kiri, et ID-kaardi lugejas pole ühtegi kaarti. Ei aidanud mitmekordne proovimine ega tarkvara uuendamine. Kaardiomanik pöördus politsei- ja piirivalveametisse, kus talle selgitati, et riik on blokeerinud tema kaardi kasutamise elektroonilises keskkonnas. Talle selgitati, et ta pole esimene ja ilmselt mitte ka viimane ning põhjus olevat selles, et ta kasutas oma ID-kaarti Olerexi tanklas kliendikaardina.

Mitmed ettevõtted kasutavad ID-kaardi põhise kliendikaardivõimalust. Eraldi kliendikaarti välja ei anta ning klient tõestab oma õigust soodustustele id-kaardiga. Seda võimalust kasutavad paljud inimesed, kes ei pruugi teadagi, et nende id-kaardid elektroonilises keskkonnas enam ei toimi, kirjutas Rus.Postimees.ee.

«Selle aasta alguses anti Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) teada, et Olerexi kliendikaardina kasutusel olev ID-kaart, mis vastab vanale spetsifikatsioonile, võib tajuda liiga aktiivset kliendikaardina kasutamist turvarünnakuna ning kaardi lukustada.

Kohe kui probleem avastati, leiti sellele ka tehniline lahendus. Lahendus eeldas kaardi kasutusmeetodi ümbertöötamist. Probleemist puudutatud äriettevõtteid on informeeritud ning enamik neist on oma süsteemides vajalikud muudatused teinud,» selgitas RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich.

«Mainitud mure ilmnes ennekõike ettevõtetel, kus ID-kaarte kasutatakse kliendikaardina sagedamini (rohkem kui mitukümmend korda kuus). Asjaolu, et ID-kaart võib arvatava turvarünnaku tagajärjel lukustuda, kuulub turvameetodite hulka. 1. novembrist 2017 hakatakse väljastama uusi ID-kaarte, mille sisemist toimimisloogikat on oluliselt täiustatud. ID-kaardid, mida hakatakse kaug-uuendama alates 1. novembrist, saavad ka parandatud. See tähendab, et kaart eristab kliendikaardina kasutust turvarünnakule ning kirjeldatud ebamugavusi ei tohiks enam tekkida,» lisas ta.

Blokeeritud kaardiga tuleks Uldrichi sõnul minna politsei- ja piirivalveameti teenindusse, kus see taas avatakse ja n-ö elektrooniliselt töökorda tehakse. See teenus on tasuta.