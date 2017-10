Venelaste uus taktika on droonilennud

Toona kirjutasid sellest juhtumist vaid Pihkva kohalikud lehed, kuid tõenäoliselt võis last teel olla Eestisse. Kaheksa kilogrammi salasigarette ise otseselt ohtlikud ei ole, ent see on mitmes mõttes alarmeeriv näide.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teabeanalüüsi talituse juhi Toomas Kuuse ning tema meeskonna tehtud analüüsid ja ohuhinnangud on suunised politsei- ja teiste asutuste juhtimisotsuste tegemiseks. Nende töö on analüüsida kõikvõimalikku infot sündmustest ja süütegudest kuni suurte üleriigiliste juhtumiteni välja ning leida nendest politsei tegevust mõjutavat.

Peale üldiste trendide esiletoomise on nende kohustus leida andmetest üles anomaaliad, mis pole lihtsalt huvitavad või kummalised, vaid iseloomustavad mingit uut suunda. Suurem osa nende tööst hoitakse saladuses, kuid ühest uuemast suunast nõustus Kuuse rääkima.

See, küll mitte enam anomaalia, vaid tähelepanuväärne suund on kõikvõimalikud droonid, mis lendavad meie õhuruumis ja selle läheduses. Need võivad olla lendu lasknud Venemaa ametkonnad, aga ka lihtsalt ülemeelikud asjaarmastajad; vales kohas võivad droonid aga olla ohtlikud.

Kui tulla tagasi loo alguses kirjeldatud juhtumi juurde, siis on siin selged ohumärgid. Kui niimoodi veetakse üle sigarette, siis miks ei peaks samal eesmärgil veetama ka teisi asju? Kuuse toob näiteks, et kaheksa kilogrammi sisse mahuks kolm automaatrelva, ent ka samas kaalus lõhkeainet.

Kuigi ühtegi seesugust juhtumit pole Eesti kohtutesse veel jõudnud, on see tegelikult vaid aja küsimus, sest kurjategijad on varmad kasutusele võtma aina uuemaid meetodeid. Selleks piisavalt laia haardega kuritegelikke gruppe on piiril olnud küll.

Näiteks suutis Igor Aleynikovi juhitud kuritegelik ühendus peaaegu kümne aasta jooksul kogu idapiiri ulatuses smugeldada salakütust, -alkoholi ja -sigarette, aga vedada üle piiri ka läänes uut elu lootvaid vietnamlasi. Samasugusest ühendusest kirjutas mõni aeg tagasi ka Ameerika Ühendriikide väljaanne BuzzFeed. Tolle juhtumi puhul kasutas Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus FSB salasigarettide ülevedajaid enda kasuks ära.

Nimelt vedas üks smugeldajatest Maksim Gruzdev kaitsepolitseiametnikku Eston Kohverit ninapidi ja FSB agendid võtsid meie jõuametniku meie piirilt kaasa. Seda võib küll pidada üksikjuhtumiks, kuid see leidis aset vaid paar päeva pärast Ühendriikide presidendi Barack Obama külaskäiku Eestisse ning seda kasutati ära infosõjas.

Tookord tegi FSB salakaubavedajatest oma käsilased. Tegelikult polegi see nii imekspandav; nimelt on see sisse kirjutatud nn Gerassimovi doktriini, mis sai nime Venemaa relvajõudude kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi järgi.

«Kui on olemas grupid, kes suudavad ülepiirilisi operatsioone toime panna, siis neid gruppe saab ju kasutada ükskõik mille jaoks. Kui võtame venelaste Gerassimovi doktriini, siis organiseeritud kuritegevus on palgatav jõud riigis probleemide tekitamiseks,» selgitas Kuuse.

Samasugustest juhtumitest on teateid ka välisriikides. Näiteks tabas Leedu politsei piirilt drooni, mis smugeldas Kaliningradi merevaiku. Ka Poolas on ette tulnud juhtumeid, kus Vene droonid on luuranud valitsusasutuste järele. Juhtumeid on esinenud Soomeski, kus paljude sõjaliste objektide lähedal leidub Venemaa kodanikel kinnisvara ning võib näha rohkelt droonilende.