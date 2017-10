Jüri Mõis: hakkame lobima, et Tallinna TV läheks ERRi koosseisu

«Meie vaatame seda sellise pilguga, et Tallinna Televisioon on ka oma lastehaigused läbinud ja esindab praegu sellist eestikeelset telejaama, mida ükski eestikeelne ei kata. Ja seda niisama sulgeda ei saa,» selgitas Jüri Mõis Kuku raadio saates «Valimisstuudio» oma valimisliidu seisukohta.

Mõis ütles, et praegu on probleem see, et Tallinna TV võtab pealinna meediale eraldatud summadest lõviosa ehk umbes 3,5 miljonit eurot aastas, samas kui ajalehtedele kulub ehk mõnisada tuhat.

Mõis märkis, et Tallinna TV eristub peavoolumeediast, kuid linna eelarve kulu sinna peaks väiksem olema. «Ma olen ise rääkinud nendega, et kuulge, hakake reklaami müüma. Nad ütlevad: oi-oi, hea meelega, see oleks meie suurim unistus!» rääkis Mõis.

Asja teebki tema sõnul keeruliseks see, et rahvusringhääling on kalli raha eest müünud Kanal 2-le ja TV 3-le reklaamiõigused tingimusega, et teised ei saa reklaamida. «Nüüd meie hakkame lobima, et Tallina Televisioon läheks ERRi koosseisu,» pakkus Mõis.