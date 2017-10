Koolis noaga ähvardamise juhtum tõstatas probleemi tugiisikute puudusest

Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld rääkis «Aktuaalsele kaamerale», et tugiisikute taotlemised ja ka erinevate tugisüsteemide õpilasele määramised võtavad väga palju aega. «Me võime mõnikord jääda olukordadega lihtsalt hätta, sest meil ei ole füüsilist inimest, kes aitaks.»

Antsla abivallavanem Avo Kirsbaum ütles, et kui tugiisikut on vaja mingisuguse füüsilise puude abistamiseks, siis selle jaoks on tavaliselt ta olemas ja selle jaoks ei ole vaja ka mingisugust spetsiifilist koolitust, kuid probleem on psühholoogiliste probleemide lahendamisel.

Kohalik omavalitsus, kes peaks tagama tugiisiku, ei julge ka lubada, et see kiiremas korras leitakse.

Valgamaalane kirjutas eile, et Antsla gümnaasiumi viienda klassi õpilane ähvardas kolmapäeval kehalise kasvatuse tunni ajal kaaslasi noaga. Keegi viga ei saanud ja poiss on koolist ajutiselt kõrvaldatud. Loe pikemalt: Õpilane ähvardas Võrumaal koolis kaaslasi noaga.