Ratas keerutas kooseluseadusele hinnangu andmisel

Kui aga ajakirjanik Rataselt (KE) uuris, kas tema ise peab kooseluseaduse tühistamist õigeks, hakkas Ratas keerutama. «Mina koos oma kolme lapse ja abikaasaga olen traditsioonilise peremudeli konkreetne näide,» vastas ta.

Täpsustavale küsimusele, kas tema riigikogu liikmena hääletaks kooseluseaduse poolt või vastu, vastas Ratas: «Väga keeruline küsimus, sest riigikogu keskfraktsioonis on kooseluseaduse algatajaid. Ma kindlasti arvan, et peame vaatama ühiskonnas seda, et tehtud sammu tagasi võtta on keeruline».

Kommenteerides EELK peapiiskopi Urmas Viilma seisukohta, mille kohaselt on homoseksuaalsed suhted patt, sõnas Ratas aga, et inimesed elavad nii, nagu seda õigeks peavad, ja armastavad nii, nagu seda õigeks peavad. Loe veel.

Ratas möönis neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil, et ta ei näe võimalust, et tänases koalitsioonis kooseluseadus tühistatakse. Ühtlasi ei näe ta võimalust, et rakendusaktidega edasi minnakse. «Ma arvan, et olukord on selline selle koosseisu lõpuni.»

Riigikogu õiguskomisjon otsustas läinud nädalal, et EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõu jõuab suurde riigikogu saali 12. oktoobril, kolm päeva enne valimisi. Kokkusattumus või mitte, aga samal päeval toimub ka Keskerakonna esitatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid» arutelu. Kusjuures ettepanek selleks tehti samuti möödunud nädalal.

Fraktsioon võib kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ning Keskerakond otsustas seda võimalust kasutada just möödunud nädala lõpus. Et istungi aeg on piiratud, lükkub kooseluseaduse tühistamise arutelu tõenäoliselt edasi, kirjutas Postimees nädala algul.

Lisaks EKRE-le toetab seaduse tühistamist ka Isamaa ja Res Publica Liit, ehkki fraktsiooni liikmete seiskoht selgub IRLi fraktsiooni ja erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul tuleval nädalal toimuval koosolekul, vahendab ERR. Sotsiaaldemokraadid on kooseluseaduse tühistamise vastu, Vabaerakond soovib jätta hääletamata. Suvel IRList lahkunud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson kinnitasid ERRile, et ei toeta EKRE eelnõu.