Reps: füüsika- ja keemiaõpetajatest on tõsine puudus

«On koole, kus enamus õpetajad on noored, ja on õpetajaid, kes tunnevad ennast väga noorena. Aga loomulikult on probleem näiteks füüsika- või keemiaõpetajate leidmisel üle vabariigi üsna tõsine,» kõneles Reps.

«Noorte hulgas julgus öelda, et ma tegelikult tahangi saada õpetajaks, tuleb ikka nendel, kellele on see juba mitmes põlvkond. Kui vanemad on õpetajad, siis julgetakse tulla õpetajaks,» lisas minister.