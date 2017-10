Raplamaal tabati autoroolist 13-aastane poiss

Raplamaal liiklusjärelevalvet teinud Põhja prefektuuri liikluspolitseinikud tuvastasid mõne tunni jooksul 16 liiklusalast rikkumist. Kõige rohkem andsid politseinikele tööd kiiruseületajad, lisaks märgati kolme helkurita jalakäijat.

Teiste seas avastasid politseinikud ühe sõiduki roolist 13-aastase poisi, kellel seaduse järgi mootorsõiduki juhtimisõigus puudub. «Selgus, et poiss oli vanemate teadmata võtnud kodust auto ning läinud sõpradega sõitma. On õnn, et noorukit märkasid liikluspolitseinikud enne, kui juhtus õnnetus,» ütles Postimehele Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe. Noormehelt võeti selgitus ja ta anti vanematele üle.

Kuna seaduse mõistes on tegu süüvõimetu isikuga, ei võeta poissi menetlusalusena vastutusele. Selle asemel tegelevad temaga edasi hoopis noorsoopolitseinikud. Kõik selle juhtunu asjaolud on täpsustamisel ning välja tuleb selgitada seegi, kuidas laps autovõtmed sai.

Kullamäe paneb lapsevanematele südamele, et nad veenduksid, et autovõtmed lastele kättesaavad ei oleks. «Ent palju olulisem on selgitustöö usaldusliku suhte loomiseks. Lastele tuleb rääkida neile arusaadavas keeles, miks mõtlematul teol võivad olla saatuslikud tagajärjed. Selline autosõit võinuks jääda nendele lastele viimaseks. Kui laps seda päriselt mõistab, siis loodetavasti õnnestub selliseid juhtumeid tulevikus vältida,» sõnas politseijuht.