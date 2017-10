Fotod: Risti koguduse liikmed seisavad kirikuõpetaja Annika Laatsi poolel

«Ise toetan neid põhimõtteid. Tundes teda inimesena, tundes teda meie koguduse õpetajana, on see väga julge tegu,» ütles koguduse liige Anne pärast jumalateenistust.

Anne märkis, et Annika Laats on kirikuõpetaja, kes tunneb oma koguduse liikmeid, teab neid kõiki nimepidi, nende lapsi, ja tuleb koguduse liikme juurde koju, kui on vaja näiteks matusteks viimset jutlust kokku panna.

«Igal juhul väga julge tegu temast, et ta oma põhimõttete eest seisis ja me toetame teda,» rõhutas Anne.

Vanahärra Johannes avaldas samuti arvamust, et Annika Laats tegi kooseluseadust kaitstes õigesti.

«Annika teab, mis ta räägib,» iseloomustas Mari koguduse õpetajat. «Me usaldame teda.»

Annika Laats astus ETV saates «Suud puhtaks» välja geide ja kooseluseaduse kaitseks. Peapiiskop Urmas Viilma teatas seepeale, et temale jääb mõistmatuks, kuidas on üks EELK vaimulik valmis avalikult kiriku seisukohtadega vastanduma. Pärast saadet on Laatsa saanud sadu toetuskirju.