Kohus uuris, kuidas Tuulberg enne Savisaarega kohtumist 50 000 eurot välja võttis

Tuulbergi pangakontol tehtud tehingutes fikseeriti, et 9. detsembril 2014 võttis ta oma Nordea kontolt välja 50 000 eurot. See toimus Liivalaia 45 asuva panga kontoris kell 15.22. Tööpäeva lõpus viis ta sularaha Tallinna linnavalitsusse, kus andis selle linnapea kabinetis üle Edgar Savisaarele.

Teine väljamakse tehti Nordea pangast 2015. aasta märtsis. Videopilti sellest pangal säilinud ei ole.

Pärast kirjalike tõendite vaatlemist jätkub istung omastamise ehk kohalike valimiste reklaamidega seotud kuriteoepisoodi arutamisega. Kohtusse on kutsutud täna 13 tunnistajat.

Disainer: Kutseri reklaam meenutas valimisreklaami

Endise linnaametniku Priit Kutseri tellimusel 2013. aastal valimiseelsel ajal Tallinna teavituskampaania plakatit kujundanud disainer Triin Petersoni andis kohtule hinnangu, et tema arvates meenutas tellitud töö valimisreklaami.

Petersoni sõnul soovis Kutser näha plakatil enda pilti, sõnumit ja Põhja-Tallinna linnaosa logo. «Mina esitasin Põhja-Tallinna linnaosavalitsusele arve, mille alusel tööde eest tasuti,» lisas Peterson.

Kuigi Peterson märkis, et ta ei käsitlenud Kutseri tellimust toona valimisreklaamina, tõdes ta, et sisuliselt see reklaam sarnaneb valimisreklaamidele, kuna tavaliselt valimisreklaamidel on inimene, nimi ja mingi lubadus. «Kutseri tellitud reklaamil oli ju samamoodi,» lausus ta.

Ühe tunnistajana astus kohtu ette üritusturundusagentuuri Broadline OÜ juht Taavi Esperk, kes rääkis, et HD Video Baltic esindaja Raimond Kaljulaid esitas 2013. aasta septembris Broadline OÜ-le arve, mis oli seotud Nõmme staadioni reklaamplakatiga. Kaljulaidi soov oli, et Broadline esitaks selle omakorda Tallinna linnavõimule «Tallinn liigub!» kampaania eelarve raames. Miks Kaljulaidil selline soov oli, Esperk öelda ei osanud.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses 2013. aastal avalike suhete nõunikuna töötanud Katrin Hinrikus meenutas, et Kutser ja endine linnaosavanem Karin Tammemägi tahtsid reklaamida plakatil, et kahe aasta pärast valmib Põhja-Tallinnas spordikompleks.

Hinrikus märkis, et ta ei ütleks, et see oli tavapärane, sest näiteks Karin Tammemägi reklaamidega ta tegeles ise, ent kui Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja tahtis ise kampaaniat teha, siis ta seda tegi. «See läks avalike suhete eelarvest. Tol ajal oli tegemist ujulakompleksi reklaamiga,» oli endine avalike suhete nõunik kindel, et Kutseri tehtud kampaania ei olnud valimisreklaam.

Kanal 2 projektijuht 2013. aastal meenutas kohtusaalis, et tema enam Keskerakonna eakate valimisklippi ei mäleta ega sedagi, kes nende reklaamide näitamiseks temaga kontakteerus. Tunnistaja ütles, et võib-olla võttis eetriaja ostmise asjus temaga ühendust reklaamiärimees Paavo Pettai, aga võib-olla mitte.

Kutser vaidlustab kohtu määratud trahvi

Tallinna endine linnaametnik Priit Kutser ütles BNSile, et kavatseb vaidlustada trahvi, mille Harju maakohus määras talle mõjuva põhjuseta kohtuistungile tulemata jätmise eest.

«Arstitõend oli ju tegelikult avatud. Lihtsalt arst läks paanikasse, kui kohtunik talle helistas,» lausus Kutser kohtus BNSile, lisades, et kohus oleks võinud piirduda hoiatusega.

Harju maakohus määras 4. oktoobril Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare kohtuprotsessi süüalusele Priit Kutserile mõjuva põhjuseta kohtust puudumise eest trahvi. Trahvi suuruseks määras kohus 800 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt selle aasta lõpuks.

Kohtu kinnitusel jättis Kutser kohtusse tulemata 20. septembril, omamata selleks vajalikku arstitõendit. Kutseri enda kinnitusel oli ta aga perearstile helistanud ja teavitanud soovist alustada haiguslehte. Kohtu jaoks oleks olnud siiski vajalik arsti ja patsiendi vahetu kohtumine, mille käigus oleks arst saanud hinnata, kas haigestunu on suuteline kohtuistungil osalema või mitte.

Tuulberg andis süüdistuse järgi 80 000 eurot

Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse järgi pöördus Aivar Tuulberg 2014. aasta novembris Tallinna linnavalitsuses linnapea töökabinetis toimunud kohtumise käigus Savisaare poole palvega kõrvaldada kultuurikatla ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix ühispakkumine, et SA Tallinna Kultuurikatel saaks tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Tuulberg ise.

Savisaar nõustus Tuulbergi palve täitma ja andma vastavasisulised juhised Tallinna ettevõtlusameti juhataja ja kultuurikatla nõukogu esimees Kairi Vaherile, misjärel esitaski 17. novembril 2014 kultuurikatel riigihangete vaidluskomisjonile koopia kultuurikatla juhatuse liikme Väino Sarneti käskkirjast, millega kõrvaldati ühispakkujad Antifire OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest.

16. detsembril 2014 sõlmiti kultuurikatla ja Aivar Tuulbergiga seotud ettevõtete vahel hankeleping kogumahus 3 146 664,15 eurot (lisandub käibemaks). Vastutasuna andis Tuulberg Edgar Savisaarele vara kokku summas 80 000 eurot, esmalt 50 000 eurot ja hiljem 30 000 eurot.