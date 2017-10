Mikser kutsub seoses laevakaitsjate juhtumiga välja India suursaadiku

Välisminister avaldas laekunud infoga seoses sügavat nördimust, teatas välisministeerium.

«Viimane apellatsioonikohtu istung toimus pea aasta tagasi. Info kohtuniku taandumisest, eriti peale niivõrd pikka otsuse ootamist, on šokeeriv. Taoline kohtupidamine, kus igasugune mõistlikkus on minetatud, ei ole õigusriigile kohane,» ütles Mikser.

Ta lisas, et neli aastat kestnud olukord on laevakaitsjatele ja nende lähedastele olnud erakordselt keeruline ning põhjustanud kannatusi. «Samuti varjutab see tugevalt varasemalt häid Eesti ja India suhteid,» ütles ta.

Esmaspäeval kohtus Eesti suursaadik Indias Riho Kruuv New Delhis India välisasjade riigiministri Mobashar Jawed Akbariga. Kruuv väljendas pahameelt järjekordse viivituse üle ning küsis selgitusi menetluse jätkumise kohta. Eesti välisministeerium teavitas reedel ka India välisministeeriumi soovist ministrite telefonikõneks. Samuti arutab Sven Mikser lähiajal laevakaitsjate teemat Ühendkuningriigi välisministri Boris Johnsoniga.

Välisministeerium sai laevakaitsjate advokaatidelt esialgse info kohtuniku taandumise kohta läinud reedel.