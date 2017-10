Reiljan pääseb kokkuleppega vanglast ja maksab 33 000 eurot trahvi

Kokkuleppe peab kinnitama veel kohus. Kohus teeb otsuse teatavaks 19. oktoobril.

Altkäemaksu vahendamises süüdistatud Reiljan on varem kohtu poolt karistatud kahel korral. Teo toimepanemise ajal 2014. aasta detsembris käsitleti tema tegevust pistise vahendamisena, mille karistusmäärad olid madalamad. Reiljan oli kuriteo toimepanemise ajal veel katseajal. Reiljani rahaline karistus arvestati 350 päevamäära ulatuses. Reiljanil tuleb tasuda veel sundraha.

Reiljani kaitsja vandeadvokaat Margus Mugu ütles, et nad jäid kokkuleppega väga rahule.

Postimees kirjutas juba enne Savisaare protsessi algust, et Reiljan püüab prokuratuuriga diili tehes vanglakaristusest pääseda.

Kokkuleppe saamiseks pidi Reiljan kohtus tunnistama oma endise ülemuse, Silikaat Grupi omaniku Vello Kunmani vastu. Läbirääkimisi pidasid Reiljani kaitsjad, sealhulgas tema tütar, vandeadvokaat Kaidi Reiljan-Sihvart, selleks prokuratuuriga suvi läbi. Augustis eraldas maakohus Reiljani materjalid Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare, poliitikute ja ettevõtjate kriminaalasjast kokkuleppemenetluseks.

«Ma eksisin ja ma pean tunnistama, et on piinlik kolmandat korda siin seista ja anda vastuseid asjas, mis võiks olemata olla,» sõnas Harju maakohtus tunnistajapinki läinud Reiljan.

Katkend Reiljani tunnistusest

«Mul oli üks konjak antud jõulukaardiga. Andsin need üle ja ütlesin ka seda, et boss (Vello Kunman – toim) teatab, et ta on nõus Keskerakonda toetama 20 000 euroga. Siis me rääkisime üldpoliitilistest teemadest. Siis ma rääkisin ka Vello Kunmani murest, et tal on tunne, et teda takistatakse asjatult.»

-Mis Savisaar ütles?

«Et raha on ikka vaja parteil, mis on ka täitsa loogiline.»

-Milline oli linnapea reaktsioon kirjeldusele?

«Tema ütles mulle niimoodi, et asja uuritakse, et võib-olla annab klaarida.» /-/

«Edgar Savisaarega jäi jutt, et keegi tema funktsionääridest võtab ühendust, kui nad on huvitatud. Ma ütlesin, et kui on huvitatud, siis Vello Kunman on isiklikult nõus toetama 20 000 euroga.»