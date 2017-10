Savisaare kohtuistungil saab sõna Karin Tammemägi

Tammemägi tuli ütlusi andma enne 2013. aasta kohalikke valimisi tehtud reklaamide kohta, mille eest Priit Kutserit ja Edgar Savisaart süüdistatakse omastamises.

Tammemägi meenutas, et kevadel-suvel tegi Kutser ettepaneku tehauuest spordikompleksist reklaamplakat. Algsed plakati visandid erinesid tema sõnul oluliselt sellest, mis hiljem avalikult üles läks. Tammemägi rääkis, et tema tegi ettepaneku teha plakati tegemisel parandusi. Tammemägi selgitas, et põhjendus plakati tegemiseks oli, et kodanikud saaksid saama informatsiooni, mis ja kuhu tuleb. Tammemägi ütles, et tegi endapoolsed ettepanekud, kuid kui plakat üles sai, oli see tema jaoks üllatus.

Lõppvarianti ta enda sõnul kahjuks ei näinud. «Ja see oli mulle pisut üllatuslik,» sõnas ta.

«Minu valikud olid kas koostöö Priit Kutseriga või üldse mitte mingisugust tööd.»

Seejärel Tammemägi küsis plakati kohta, mille peale Kutser vastas, et see sai kooskõlastatud linnapeaga. «Tema enda sõnul oli tal kõik kooskõlastatud ja läbi räägitud linnapeaga,» lausus Tammemägi ja lisas, et Kutseri sõnul oli ta saanud linnapealt kinnituse, et spordikompleks ka tuleb.

Priit Kutseri sõnul oli linnapeale see plakat meeldinud. Priidu väitel kooskõlastas ta seda linnapeaga, ei pidanud enam vajalikuks minuga kooskõlastada,» rääkis Tammemägi.

Tammemägi meenutas, et ta rääkis Edgar Savisaarega Priit Kutseri teemal, kuna nende omavaheline suhtlus ei olnud hea. «Põhimõtteliselt ma sain nii aru, et me peame koos edasi töötama,» kirjeldas ta vestluse sisu.

«Töösuhted peavad kas jätkuma ja ma pean sellega hakkama saama või need töösuhted peavad lõppema,» oli Tammemägi väitel Savisaare sõnum talle.

«Tänasel päeval ma ei oleks üldse lubanud taolist informeerimist. Kindlasti oli see lubamatu just sellisel kujul. Kui sellel oleks põhirõhk olnud sellel keskusel, siis ma usun, et see oleks olnud normaalne. Kõik sõltub kujundusest. See konkreetne plakat ei olnud sobilik,» lausus ta. Tammemägi ütles, et need on piiripealsed olukorrad ja kuigi see ei ole isegi maksumaksjale nii suur kulu, tuleks sellistest vaidlustest kohtus hoiduda.

«Isegi tol hetkel oli see minu jaoks ehmatav,» ütles Tammemägi ja lisas, et seda eriti seetõttu, et kuna tema märkustega ei arvatud. Esialgsel plakatil oli endise linnaosavanema sõnul näha keskuse arhitektuuri ja Kutseril olid seljas spordirõivad.

Tammemägi ütles, et Kutser oli tema jaoks alluvana allumatu ega täitnud tema korraldusi. Ta tõstatas teema korduvalt üles linnapea Edgar Savisaarega vesteldes. «Minu valikud olid kas koostöö Priit Kutseriga või üldse mitte mingisugust tööd,» ütles Tammemägi Savisaare kaitsja Oliver Nääsi küsimustele vastates.

Tammemägi rääkis, et tema enda kaebus tema ametist vabastamise kohta vaeb kohus praegu teises astmes. Esimene aste endise Põhja-Tallinna linnaosavanema kaebust ei rahuldanud.

Tallinna linnakantselei esitas mullu juuni keskel Põhja prefektuurile kuriteoteate, milles väideti, et Põhja-Tallinna linnaosavanema ametist vabastatud Karin Tammemägi on omastanud linnale kuuluva sülearvuti. Linnavara omastamise kahtlustus aga kinnitust ei leidnud. Tammemägi ütles täna kohtus, et uurija ütles talle, et ta võiks hoopis ise esitada süüdistuse valesüüdistuse esitamise pärast.