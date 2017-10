Tänavu on soomukitega juhtunud mitu avariid

Eile pärastlõunal juhtus Tallinnas Peterburi teel liiklusõnnetus, kui kaitseväe soomuk sõitis linnaliinibussile tagant sisse. Tegemist oli remondist tulnud soomukiga, millega remonditööd teinud Milremi esindaja testsõitu tegi.

Milremi ekspordijuht Gert D. Hankewitz ütles täna Postimehele, et õnnetus juhtus halbade asjaolude kokkulangemise tõttu: soomuk sattus pidurdamisel vesiliugu, mistõttu ei õnnestunud juhil kokkupõrget vältida.

Avariis ei saanud keegi viga ning asjaga tegeleb edasi kindlustus. Nagu selgub Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistikast, ei olegi soomukiga juhtunud liiklusõnnetused teab mis suured haruldused.

Viimastel aastatel on soomuk avariisse sattunud kuuel korral, neist viis on juhtunud ristmikel. Neis õnnetustes on sõidukid kahjustada saanud kokku 40 000 euro eest.

Liikluskindlustuse fondi kahjuennetuse juht Ülli Reimets märkis fondi 2017. aasta andmetele viidates, et aastatel 2013, 2014 ja 2015 toimus üks soomukiga põhjustatud juhtum aastas. Selle aasta esimesel poolel on kokku kolm sellist liikluskindlustuse juhtumit, kus üheks osaliseks on olnud soomuk.

2014. aasta märtsis sattus Valga teemapargi soomuk Tartust kodu poole teel olles liiklusõnnetusse. / Kristjan Teedema / Postimees/Scanpix

Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumite andmed pärinevad Eesti liikluskindlustuse registrist ja nii ei sisalda andmed kaskokindlustuse juhtumeid. Kuna liikluskindlustuse registri andmed täienevad pidevalt, ei pruugi erineva ajahetke väljavõtted kattuda.

Kas ja milliseid kahjustusi sai eilses avariis osalenud soomuk, ei ole veel teada.