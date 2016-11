Kuus asja, mida eestlased jõulupeolt ootavad

Kuigi jõuludeni on veel pisut aega, käib pidude planeerimine täie hooga. Et see tuleks tänavu just selline, millest hiljem head räägitakse ja toredaid emotsioone kaasas kantakse, räägib ürituste korraldaja ning juba kolm aastat kollektiividele mõeldud Jõulugala eestvedajaks olnud Janek Reimal, millised on tema senised kogemused piduliste tagasisidega ning mis on eestimaalaste lemmik jõulupidude must have elemendid, et õhtu oleks unustamatu.