10 uudist, mida võiksid teada

Kelly Sildarul kaks X-mängude kutset käes. Kas täna tuleb veel lisa?

X-mängude korraldaja ESPN annab teada, et täna tehakse teatavaks esimene ring võistlejaid, kellele on saadetud kutsed osalemaks 2017. aasta X-mängudel. Samas on juba avaldatud, et eelmisel korral esikolmikusse jõudnud sportlased saavad kindlalt starti ka 2017. aastal.