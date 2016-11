10 olulist uudist, mida võiksid teada

Madalapalgalistele lubatud lisatoetus võib jääda kättesaamatuks

Kõigil neil, kelle mullune kuupalk jäi alla 651 euro, on õigus tuludeklaratsiooni täites küsida riigilt lisatoetust. Näiliselt on tingimused lihtsad, aga tegelikult tunnistab ka maksuamet, et kõik seda siiski ei saa.