10 olulist uudist, mida võiksid teada

Ülevaade: Keskerakond on aastaga juurde saanud 766, IRL aga vaid 12 liiget

Eesti parlamendierakondadest on aastalõpu seisuga enim liikmeid Keskerakonnal, kes on aastaga oma liikmeskonda ka enim ehk 766 inimese võrra kasvatanud, Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) on samal ajal juurde saanud aga vaid 12 liiget.