10 olulist uudist, mida võiksid teada

Vaata, millisest linnast ostetakse kõige enam suurvõitudega lotopileteid

Lotoõnn sõltub vaid ühest - kas sinu käes on võidupilet või ei ole. Vahel jääb siiski ka õhkõrn lootus, et äkki mõnes paigast ostetud piletil on suuremad võiduvõimalused.