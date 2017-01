10 olulist uudist, mida võiksid teada

Briti kuninganna oleks äärepealt Buckinghami palee juures maha lastud

The Timesi teatel on kuninganna Elizabeth II-l harjumus vahel hilisõhtul ja ka öösel jalutada üksinda Buckinghami palee ruumides ja aias, kuid on olnud juhuseid, mil turvateenistus on teda pidanud sissetungjaks ja ta oleks võidud maha lasta.