10 olulist uudist, mida võiksid teada

Eelmisel aastal püstitasime telerivaatamise rekordi

Tehnoloogiaajakirjanikud on juba aastaid ennustanud, et suure elutoateleri asemel kolib inimeste meediatarbimine väiksematele ekraanidele: telefonidesse, tahvlitesse ja arvutitesse. Hiljutised uuringud näitavad, et ehkki neil on ka oma osa, pole televisioon uudisteallika ning meelelahutajana kuhugi kadunud, vaid nõuab järjest enam tähelepanu.