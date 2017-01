10 olulist uudist, mida võiksid teada

Arvustus: mida kujutab endast seitsme kuldgloobuse võitja?

Mõne filmi puhul piisab üsna vähesest, et aru saada: see ongi see, mille pärast filmikunsti tasub armastada. Tekitada vaatajais imelist tunnet, mida nimetatakse filmimaagiaks ja mida ju tegelikult kinno otsima minnaksegi: selle nimel rabelevad tõenäoliselt kõik, kes filmitegemisega kokku puutuvad. Ühed rebivad ennast lõhki kõiksugu imetrikke kasutades, kuid kasu ei midagi, teistel piisab vaid sellest, et lasta ekraanile tantsima üks armunud paar ja voilà: see sõnulseletamatu «miski» on järsku olemas!