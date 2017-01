10 olulist uudist, mida võiksid teada

Video: Kelly Sildaru on maineka spordiauhinna kandidaatide hulgas

Eesti vigursuusataja Kelly Sildaru jagas oma Facebooki kontol videot, kus teatatakse auhinna «Laureus World Sports Award for Action Sportsperson of the Year» ehk aasta ekstreemsportlase nominendid. Teiste seas käib videost läbi ka 14-aastase eestlanna nimi.