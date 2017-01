10 olulist uudist, mida võiksid teada

Ilusa lõpuga draama, Ott Tänakuga peaosas

See, mida tegid Ott Tänak ja Martin Järveoja Monte Carlo ralli viimase kiiruskatse viimastel kilomeetritel, ei mahu tavaarusaamade raamidesse. Tõrkuva mootoriga sõitnud eestlased kaotasid viimases vaheajapunktis oma lähimale jälitajale Dani Sordole 41 sekundit ning näis, et auga väljateenitud poodiumikoht on käest libisemas. Allamäge kursil tehti aga sõna otseses mõttes imet, veel viimases kurvis kasutati teepinnasest ära viimanegi sentimeeter ning üle finišijoone tuisati külg ees. Kui kell kinni löödi, selgus, et suurest kaotusest oli alles jäänud vaid… 8,6 sekundit.