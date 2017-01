Arsenali võõrandamisele võis kaasa aidata ka Pentus-Rosimannus

Vaid mõni kuu enne seda, kui Riigi Kinnsvara AS (RKAS) sai enda kätte Arsenali keskuse kinnistud, et need järgmisel aastal enampakkumisel maha müüa, kuulus RKASi nõukogusse lisaks endisele peaministrile ka Rain Rosimannuse abikaasa Keit Pentus-Rosimannus.