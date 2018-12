Kui huvitavaks see lehekülg muutub, on 2018. aasta lõpus veel vara rääkida, sest Toompere pole oma esimestel ametis oldud kuudel veel ühtegi väljapoole paistvat muutust teinud. Aga tark ei torma ja nii suure laeva, nagu seda on draamateater, pööramine võtabki aega. Kuid 32-aastase Toompere valimine suurteatri juhiks on julge samm, mis näitab, et teatris mõistetakse muutuste vajadust. Oma eesmärgiks ütles Toompere, et ta soovib maksimaalselt panustada ja teha nii, et KÕIK lavastused oleks hästi tehtud ja hästi valitud. «Tuleb hoolega suhtuda. Teater pole maja, vaid on sisu.»