Meediat ei huvita muusika, vaid lood, seda teab Paavo Järvi suurepäraselt. Ja just Eesti lugu tahab ta oma orkestriga rääkida, näidata, et Eesti on oluline koht maailma kultuurikaardil. Eesti tutvustamine on ta missioon. «Tähtis pole ühest triumfist teise minek, vaid enda kehtestamine,» lausus Paavo Järvi. «Siiani olime ühe väikese linna festivaliorkester, aga nüüd oleme end kehtestanud kui üks tähtis ja väga hea orkester. Meile öeldi anytime! nii Hamburgis kui ka Londonis, ja nõnda ei öelda igaühele. Ma tean seda, olen käinud eri orkestritega igal pool, sageli öeldakse: mõtleme, arutame jne. Aga meile öeldi: tulge!»