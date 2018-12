Ärimehest kultuuritoetaja südameasjaks on tänavu Konrad Mägi loomingu tutvustamine nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Pisut vähem kui kuuskümmend aastat tagasi vaatasid Kadriorus tõtt emaga kunstimuuseumi külastanud Nõmme poiss ja Konrad Mägi maal «Merikapsad». 105 aastat tagasi maalitud Saaremaa motiiv hoiab toonast muuseumikülastajat siiani oma kütkes ja see nõidus on nii tugev, et tänaseks on saanud sellest kümneaastasest poisikesest Eesti üks mõjukamaid kunstikollektsionääre. NG Investeeringute üks juhte ja suuromanikke muutub kunstist rääkides taas särasilmseks poisikeseks, kes usub, et suudab muuta kunstiajalugu. «Konrad Mägile tuleb anda koht, mis talle kuulub,» põhjendab Enn Kunila. Konrad Mägi sünnist möödus tänavu 140 aastat.