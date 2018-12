«Kremli ööbikud» sarnanes õnnestunud tehnilise produktsiooniga populaarse saatega «Su nägu kõlab tuttavalt» – uhke lavaline sõu, kus vahelduvad eri tasemega laulunumbrid, mis ei moodusta tervikut. Aga lavastust TV3 saatega võrreldes teen teletegijatele liiga. «Kremli ööbikud» on viimaste aastate suurim õnnestunud regionaalpoliitiline tegu. Seetõttu polegi oluline, et Robert Annuse lavastus polnud kunstiliselt õnnestunud. Ivar Põllu ideest alguse saanud lavastust võib hoopiski võrrelda NO99 suurprojektiga «Ühtne Eesti Suurkogu», sest «Kremli ööbikud» on rohkem kui teater ja seetõttu jääb see lavastus Eesti teatrilukku ja Eesti ajalukku. «Kremli ööbikud» nihutas Eesti piiri Peipsi äärest ning Rakvere tagant Narva taha, sinna, kus see piir ka päriselt on.