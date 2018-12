Ilmselt tegi EV 100 filmiprogrammi komisjon just seda ideed toetades väga õige ja hea valiku. Populaarsus on seda hinnatavam ja üllatavam, et «Seltsimees laps» on Siimetsa esimene täispikk mängufilm. Varem on ta teinud nii kiiksuga dokumentaalfilme («Salme saladus», «Moekoer») kui vaimukaid lühifilme («Viimane Romeo»).