EV 100 filmiprogrammi raames tehtud kümneosaline telesari on Eesti ajaloo kalleim, eelarvega üle 1,5 miljoni euro. Selle filmimiseks kulus summa, mis keskmises HBO või Netflixi sarja puhul kuluks ära vaid 60-minutilise jao valmimiseks. Mõjuv osa kriitikast ja sotsiaalmeediast avaldas pärast sarja ekraanile jõudmist nördimust. Kurdeti, et sündmustik oli arusaamatu ning sari ei meenutanud kõneleja isiklikke mälestusi 1990. aastatest. Teiselt poolt väitsid sarja apologeedid, et tegemist on kogu Eesti teleajaloo parima sarjaga.