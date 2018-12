Rait Ratasepp on teinud oma kehast justkui inimlabori. Ja mitte ainult kehast, vaid ka hingest ja vaimust. See ei tundu ju kuskilt otsast enamikule normaalne, et katsetada omal nahal, oma luude, lihaste ja liigestega, mis tunne on läbida võimalikult palju triatlone ühtejutti.

Tahaks ju teada, kuidas ta seda suudab. Maailmas väga vähesed suudavad. Selle kohta on ta öelnud: «Seni kui mõtled, et mina hakkama ei saa, siis sa ei saagi.» Järelikult usub ta iseendasse. Aga mis paneb jätkama, jätkama, jätkama? «Ainus, mis sunnib edasi liikuma, on sisemine võitlus iseendaga.» Kuid milleks see kõik? «Põhimõtteliselt spordid 20 päeva selleks, et saaks sportimise lõpetada ja kogeda, kui hea tunne on seisma jääda.»