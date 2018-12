Tegemist on kahtlemata imelapsega. Ilmunud mullu välja justkui eikuskilt, lõpetas ta tänavuse hooaja Eesti naiste edetabelijuhina nii 3000, 5000 kui 10 000 meetri jooksus. Loomulikult on vara veel talle suuri medaleid kaela riputada, ent vähemasti praegu näib, et oktoobris 14-aastaseks saanud Luna-Aleksandrale pole miski tulevikus võimatu.