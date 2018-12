Tehisintellekti ajastu on aina jõulisemalt peale pressimas – masinad on alistanud inimese juba peaaegu kõigis mõtlemist kontrollivates testides malest Go ja pokkerini. Suures mahus tehisintellekti kasutav Google on imbunud igatpidi inimeste igapäevaelusse. Seda on rakendatud meditsiinis, kosmoseuuringutes, ilmaennustustes, isesõitvates autodes. Kõikjal.