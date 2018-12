Aasta noorteadlane Leopold Parts töötab korraga mitmel rindel. Andmeteaduse taustaga Parts on korraga hingekirjas nii mainekas inglise Wellcome Trust Sanger Instituudis, kus tema juhtida on terve uurimisrühm kui ka Tartu Ülikoolis. Partsi peamiste uurimisvaldkondade sekka kuuluvad võimalikud geneetikapõhised vähiravi meetodid ja ka närvivõrkude toimimise uurimine.

Maailma tippülikoolides hariduse omandanud noorteadlane on hea näide sellest, et hariduse omandamisel on piirid jätkuvalt igati lahti ning kes selle nimel pingutab, sellele on tee teaduse tippu avatud.