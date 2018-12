Eri teadusharude koostöös on eestlaste ja meie sugulasrahvaste päritolu mosaiik aina paremini kokku saama hakanud. Eestlaste jaoks on meie soomeugri päritolu teatavasti ülioluline, kuid teaduslik teadmine aastatuhandete eest toimunud rännete kohta pole nagu Tallinna linngi kunagi valmis saanud. Aegade jooksul on ideoloogilised voolud mõjutanud meie päritolu lugusid ning eri teadusharudki pakkunud välja seletusi selle kohta, kuidas eestlane kui rahvas üldse tekkis.