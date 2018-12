22-aastane pominaräppar Nublu on parim asi, mis peale Tommy Cashi eesti nooremale põlvkonnale suunatud popmuusikas juhtunud.

Anonüümsust väärtustav ning eksklusiivsusele rõhuv Nublu on noormees «metsast», täpsemalt Soundcloudist ja Youtube'ist, kes pööras mõne kuuga ringi paljud siinmail seni valitsenud arusaamad hiphopist (ning otsapidi popmuusikast laiemalt) ning tõi eestikeelse musa juurde terve põlvkonna õrnas ning väga õrnas eas noori inimesi, kelle klikid, laigid ja download'id kipuvad muidu minema pigem piiritagustele ja ingliskeelsetele artistidele.

Sealjuures väärib märkimist, et Nublu on seda kõike teinud kõigest mõne kuuga (tema esimene kontsert toimus tänavu aprillis), ilma albumi, korporatiivse turundamise ning kõneväärse meediakajastuseta, avalikkuse tähelepanu võitmisel abiks vaid mõni veebisingel Youtube'is ja Soundcloudis. Ükski kohalik artist või lugu pole olnud ammu nii vastupandamatul ning tervet mõistust eiraval moel cool kui Nublu ning tema «Mina ka» ja «Öölaps», mis on kogunud Youtube'i keskkonnas mõne kuuga kumbki üle 3 miljoni kliki. Alates temast ei jookse põlvkondlik piiri- ja lahingujoon enam mitte räpi ja mitte-räpi, vaid räpi ja pominaräpi (tuntud ka kui mõminaräpp) vahelt.